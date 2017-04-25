Мини-футбольный «Спартак» завоевал бронзу ЧР в Высшей лиге

Московский «Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, обыграв в матче за третье место смоленский «Автодор» со счётом 9:4. Дубли в составе красно-белых оформили Владимир Чурляев, Сергей Абрамов и Юрий Циммерман.
Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Матч за третье место
«Автодор» (Смоленск) – «Спартак» (Москва) – 4:9 (1:4).
Голы: Мурашов, 16, Кондратенков, 29, Чернявский, 37, Кудлай, 38 – Аносов, 5, Чурлаев, 12, 16, Абрамов, 17, 39, Фёдоров, 34, Попов, 35, Циммерман, 37, 38.