«КПРФ-д» выиграл ЧР по мини-футболу среди команд Высшей лиги

В финале чемпионата России по мини-футболу среди команд Высшей лиги дубль московского «КПРФ» разгромил «ДЮСШ-Ямал» из Нового Уренгоя со счётом 6:0. Дубли в составе чемпионов оформили Александр Давыдов и Руслан Курбанов.

Ранее по итогам матча за третье место бронзовые медали соревнований в Высшей лиге чемпионата России второй год подряд завоевал московский «Спартак».

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Финал

«КПРФ-д» (Москва) – «ДЮСШ-Ямал» (Новый Уренгой) – 6:0 (2:0).

Голы: Муратов, 9, Давыдов, 18, 22, Курбанов, 32, 35, Коробейников, 32.