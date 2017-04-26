Лихачёв стал новым главным тренером ХКМ «Водник»

Сергей Лихачёв назначен новым главным тренером архангельского «Водника», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года. Лихачёв в сезоне-2004/05 входил в тренерский штаб «Водника», в сезоне-2005/06 возглавлял команду.

«Я очень рад, что снова буду работать в Архангельске. От предыдущего опыта работы в этом городе у меня остались только самые тёплые воспоминания. На данный момент уже начата работа по сохранению костяка команды и его укреплению», — сказал Лихачёв.

Бывший главный тренер «Водника» Игорь Гапанович решением контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России был дисквалифицирован на 2,5 года после матча с иркутским клубом «Байкал-Энергия». Встреча завершилась со счётом 9:11, все 20 мячей были забиты командами в свои ворота.