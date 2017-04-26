Иванов/Созонов и Червякова/Морозова вышли в 1/8 финала ЧЕ по бадминтону

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов в матче 1/16 финала парного разряда чемпионата Европы по бадминтону в Колдинге (Дания) победили итальянцев Лукаса Оселе и Кевина Штробля. За выход в четвертьфинал Владимир и Иван поспорят с хорватами Звонимиром Дуркиняком и Звонимиром Хельблингом.

Анастасия Червякова и Ольга Морозова переиграли немецкий дуэт Йоханна Голишевски / Лара Кепляйн и встретятся в 1/8 финала либо с чешками, либо с латвийками. Наталья Перминова в 1/16 финала в одиночном разряде уступила немке Фабьен Депре.

Бадминтон. Чемпионат Европы. Колдинг, Дания

Мужчины. Парный разряд. 1/16 финала

Владимир Иванов / Иван Созонов (Россия) — Лукас Оселе / Кевин Штробль (Италия) — 2:0 (21:8, 21:6)

Женщины. Парный разряд. 1/16 финала

Анастасия Червякова / Ольга Морозова (Россия) — Йоханна Голишевски / Лара Кепляйн (Германия) — 2:0 (21:16, 21:19)

Женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала

Наталья Перминова (Россия) — Фабьен Депре (Франция) — 0:2 (13:21, 14:21).