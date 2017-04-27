Созыкин и Грибанов – пятые после двух дней «Йерской регаты» в классе «470»

Во Франции продолжается второй этап Кубка мира по парусному спорту — «Йерская регата». После второго дня соревнований лучший результат среди россиян демонстрируют бронзовые призёры чемпионата мира 2015 года в классе «470» Павел Созыкин и Денис Грибанов, занимающие пятое место. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года классе RS:X Стефания Елфутина опустилась на 21-ю строчку.

В классе «470» у женщин Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская занимают 14-е место. В классе «Лазер» Максим Николаев — 53-й, Сергей Комиссаров — 60-й. В «Лазере-радиал» Екатерина Зюзина — 42-я.

В классе RS:X Евгений Айвазян — 17-й, Андрей Загайнов — 40-й.