Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Созыкин и Грибанов – пятые после двух дней «Йерской регаты» в классе «470»

27 апреля 2017, четверг. 10:04. Другие

Во Франции продолжается второй этап Кубка мира по парусному спорту — «Йерская регата». После второго дня соревнований лучший результат среди россиян демонстрируют бронзовые призёры чемпионата мира 2015 года в классе «470» Павел Созыкин и Денис Грибанов, занимающие пятое место. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года классе RS:X Стефания Елфутина опустилась на 21-ю строчку.

В классе «470» у женщин Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская занимают 14-е место. В классе «Лазер» Максим Николаев — 53-й, Сергей Комиссаров — 60-й. В «Лазере-радиал» Екатерина Зюзина — 42-я.

В классе RS:X Евгений Айвазян — 17-й, Андрей Загайнов — 40-й.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Стефания Елфутина
Новости. Другие
27 апреля 2017, четверг
10:08 Неборако победила в сольной технической программе на ЧР по синхронному плаванию
10:04 Созыкин и Грибанов – пятые после двух дней «Йерской регаты» в классе «470»
09:55 «Университет-Нева» стал полуфиналистом чемпионата России по гандболу
09:38 Дрёмин и Грачёв вышли во второй круг чемпионата Европы по бадминтону в Дании
09:22 Сборная России по кёрлингу вышла в 1/8 финала ЧМ в дабл-миксте
09:09 Механиков стал пятым на юношеском чемпионате Европы в классе «Лазер 4.7»
09:04 Щекотурова стала второй на турнире по конкуру в Испании
00:24 Хокинс стал последним полуфиналистом чемпионата мира по снукеру
26 апреля 2017, среда
23:18 Эннис-Хилл: не думаю, что Чернова извинится за использование допинга
22:36 Гарт: Демченко решил продолжить работу на посту главного тренера сборной России
22:04 Альбазини выиграл первый этап «Тура Романдии»
20:41 598 спортсменов вошли в расширенный состав сборной России на Игры-2018
20:17 Хёрманн: Пхёнчхан не должен стать вторым Рио-де-Жанейро в плане допуска россиян
19:54 Макларен: спрашиваю себя, а есть ли у МОК и ВАДА желание что-то менять?
19:46 Сборная России по кёрлингу в экстра-энде обыграла словаков на ЧМ в дабл-миксте
19:21 Сазертон: мне не нужна медаль Черновой, она грязная и испорченная
19:14 Ронни О'Салливан проиграл Дину Джунху в 1/4 финала ЧМ по снукеру в Шеффилде
18:28 Иванов/Созонов и Червякова/Морозова вышли в 1/8 финала ЧЕ по бадминтону
18:19 Стокгольм не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады-2026
17:57 Жуков: ОКР принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане
17:05 26 апреля стартует RC44 Championship Tour с участием Bronenosec Sailing Team
16:40 В. Курбатов: тяжёлые нагрузки и ненужная терапия Чёгина отразились на дочери
16:21 Далалоян: когда меня вынуждают делать так же, как все, я сопротивляюсь
15:48 Лихачёв стал новым главным тренером ХКМ «Водник»
15:39 Мальков вышел в 1/8 финала чемпионата Европы по бадминтону в Колдинге
14:40 Россия лишена золота ЧМ-2013 в эстафете 4х400 м из-за допинга у Кривошапки
14:33 Директор «Енисея»: все поездки сборной России – за счёт ФХМР
13:38 ВАДА ответило на критику Мутко о «туринаболе, который можно найти в кофе»
12:55 Бител: нет никаких гарантий, что Шобухова вернёт призовые Лондонскому марафону
12:52 Абрамов: МФК «Спартак» рассчитывал на большее — играть в финале как минимум
12:33 Губерниев: Шипулин из Пхёнчхана без личной золотой медали не вернётся
12:27 Ефимова со своей командой проведёт два трёхнедельных сбора на Кипре
11:37 Состоялась премьера фильма «RideThePlanet: Западный Кавказ»
11:06 Мяус: не знаю, кого хотел подставить «Енисей», но подставил прежде всего ребят
10:38 Созыкин и Грибанов – девятые после стартового дня «Йерской регаты» в «470»
10:26 Янко: думаю, к началу сезона вопрос с дисквалификацией тренеров урегулируют
09:49 Борец Богомоев будет переведён в Иркутскую областную клиническую больницу
09:46 Таов: победа на ЧЕ по дзюдо никому из сборной не гарантирует участие в ЧМ
09:41 Экс-глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман стал членом комиссии МОК по ОИ-2020
09:33 Селби выигрывает у Фу, Дин Джунху — у О'Салливана в 1/4 финала ЧМ по снукеру
09:21 Navigator Sailing Team выиграла второй этап Национальной парусной лиги
09:18 Россияне заняли весь пьедестал на турнире по выездке в Ратомке
00:24 Дьяченко: допустили с припиской — доказать не можем, но всё равно вам не верим
25 апреля 2017, вторник
23:34 МОК создал службу безопасности для защиты от хакеров
23:07 Две российские смешанные пары вышли в 1/8 финала ЧЕ по бадминтону
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
361 (8%)
Николай Лопухов
90 (2%)
Дмитрий Губерниев
907 (20%)
Валерий Польховский
389 (9%)
Леонид Гурьев
71 (2%)
Павел Ростовцев
299 (7%)
Владимир Королькевич
152 (3%)
Виталий Мутко
702 (16%)
Александр Тихонов
428 (10%)
Магдалена Нойнер
1072 (24%)
Проголосовало: 4471
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+