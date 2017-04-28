Иванов/Созонов и Червякова/Морозова вышли в 1/4 финала ЧЕ по бадминтону

Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова в 1/8 финала парного разряда чемпионата Европы по бадминтону в Колдинге (Дания) разгромили чешек Терезу Швабикову и Катерину Томалову — 2:0 (21:9, 21:9). Евгения Косецкая в 1/8 финала в одиночном разряде переиграла третью сеяную болгарку Линду Зечири — 2:1 (21:15, 15:21, 21:18).

В мужском парном разряде Владимир Иванов и Иван Созонов победили хорватов Звонимира Дуркиняка и Звонимира Хёлбинга — 2:1 (15:21, 21:14, 21:18), а Евгений Дрёмин и Денис Грачёв уступили датчанам Киму Аструпу и Андерсу Расмуссену — 1:2 (21:16, 12:21, 12:21).

В миксте Дрёмин и Евгения Дымова вышли в четвертьфинал, а Нина Вислова и Виталий Дуркин уступили. Поражение потерпел и Владимир Мальков в мужском одиночном разряде.