Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Созыкин и Грибанов – седьмые после трёх дней «Йерской регаты» в классе «470»

28 апреля 2017, пятница. 09:44. Другие

Во Франции продолжается второй этап Кубка мира по парусному спорту в олимпийских классах яхт – «Йерская регата». После третьего дня соревнований лучший результат среди россиян демонстрируют бронзовые призёры чемпионата мира 2015 года в классе «470» Павел Созыкин и Денис Грибанов, занимающие седьмое место. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Стефания Елфутина в классе RS:X поднялась на 14-ю строчку.

В классе «470» у женщин Алиса Кирилюк / Анжелика Черняховская — 15-е. В классе «Лазер» Сергей Комиссаров — 49-й, Максим Николаев — 59-й. В «Лазере-радиал» Екатерина Зюзина — 42-я.

В классе RS:X у мужчин Евгений Айвазян — 20-й, Андрей Загайнов — 36-й.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Стефания Елфутина
Новости. Другие
28 апреля 2017, пятница
10:19 Команда Bronenosec Sailing Team — 3-я после первого дня RC44 Championship Tour
09:44 Созыкин и Грибанов – седьмые после трёх дней «Йерской регаты» в классе «470»
09:32 Швейцарцы победили сборную Багамских островов на старте ЧМ по пляжному футболу
09:26 Сборная РФ по кёрлингу в 1/8 финала ЧМ в дабл-миксте сыграет с командой Китая
09:04 Хиггинс выигрывает у Хоукинса в полуфинале чемпионата мира по снукеру—2017
09:03 Белехов занял пятое место на турнире по конкуру в Эшвайлере
00:40 Майорова: четыре представителя России в 1/4 финала ЧЕ — это хорошо
00:32 Иванов/Созонов и Червякова/Морозова вышли в 1/4 финала ЧЕ по бадминтону
27 апреля 2017, четверг
22:08 Селби уступает Джунху в полуфинале ЧМ по снукеру после первой сессии
21:33 О’Салливан: не собираюсь завершать карьеру из-за отсутствия побед на турнирах
20:55 Карякин и Крамник проиграли в шестом туре мемориала Гашимова в Азербайджане
20:49 Бьорген: было бы здорово победить в спринте на моей последней Олимпиаде
19:52 Кюнг победил на втором этапе веломногодневки «Тур Романдии», Кузнецов — 21-й
19:13 Корейские лыжники дисквалифицированы на 6 месяцев за употребление алкоголя
19:03 Сутовский выиграл шахматный турнир имени Карпова, Наер — второй
18:32 Легкоатлет Пикардо, сбежавший с Кубы, подписал соглашение с «Бенфикой»
18:07 Борец Таймазов подал в суд на решение МОК лишить его олимпийского золота
17:57 М. Фуркад: могу предложить поставить раздевалки перед микс-зоной
17:33 IJF перенесла юниорский ЧМ по дзюдо 2017 года из КНДР в Хорватию
17:28 Саночник Перетягин может стать тренером сборной России
17:01 БОК снял с легкоатлетки Дынековой обвинения в употреблении допинга
16:09 Фрайтаг: на сегодня сборная России не должна быть допущена на ОИ-2018
16:01 Борзаковский: почему я обязан вступать в группу «Скажи нет допингу»?
15:01 IAAF разрешила атлетам РФ 15-16 лет соревноваться без дополнительных тестов
14:49 Ефимова: я вообще нервничаю, когда у меня редко берут пробы
13:44 Определён состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧЕ в Сербии
13:26 Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на сезон-2017/18
13:01 Цветков: решение объединить группы Гросса и Падина позитивное, я поддерживаю
12:43 МОК выделит $ 25 000 Международной федерации бенди
12:38 Поздняков о словах Хёрманна: в сухом остатке будут только факты
12:20 Паркин: ответа от IAAF на своё письмо ВФЛА не получила. Полагаю, его и не будет
10:59 Кравцов: решение по главному тренеру сборной РФ по биатлону примет Колобков
10:20 Майорова: на чемпионате Европы волан медленный, им трудно пробивать защиту
10:08 Неборако победила в сольной технической программе на ЧР по синхронному плаванию
10:04 Созыкин и Грибанов – пятые после двух дней «Йерской регаты» в классе «470»
09:55 «Университет-Нева» стал полуфиналистом чемпионата России по гандболу
09:38 Дрёмин и Грачёв вышли во второй круг чемпионата Европы по бадминтону в Дании
09:22 Сборная России по кёрлингу вышла в 1/8 финала ЧМ в дабл-миксте
09:09 Механиков стал пятым на юношеском чемпионате Европы в классе «Лазер 4.7»
09:04 Щекотурова стала второй на турнире по конкуру в Испании
00:24 Хокинс стал последним полуфиналистом чемпионата мира по снукеру
26 апреля 2017, среда
23:18 Эннис-Хилл: не думаю, что Чернова извинится за использование допинга
22:36 Гарт: Демченко решил продолжить работу на посту главного тренера сборной России
22:04 Альбазини выиграл первый этап «Тура Романдии»
20:41 598 спортсменов вошли в расширенный состав сборной России на Игры-2018
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
361 (8%)
Николай Лопухов
90 (2%)
Дмитрий Губерниев
907 (20%)
Валерий Польховский
389 (9%)
Леонид Гурьев
71 (2%)
Павел Ростовцев
299 (7%)
Владимир Королькевич
152 (3%)
Виталий Мутко
702 (16%)
Александр Тихонов
428 (10%)
Магдалена Нойнер
1072 (24%)
Проголосовало: 4471
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+