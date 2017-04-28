Созыкин и Грибанов – седьмые после трёх дней «Йерской регаты» в классе «470»

Во Франции продолжается второй этап Кубка мира по парусному спорту в олимпийских классах яхт – «Йерская регата». После третьего дня соревнований лучший результат среди россиян демонстрируют бронзовые призёры чемпионата мира 2015 года в классе «470» Павел Созыкин и Денис Грибанов, занимающие седьмое место. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Стефания Елфутина в классе RS:X поднялась на 14-ю строчку.

В классе «470» у женщин Алиса Кирилюк / Анжелика Черняховская — 15-е. В классе «Лазер» Сергей Комиссаров — 49-й, Максим Николаев — 59-й. В «Лазере-радиал» Екатерина Зюзина — 42-я.

В классе RS:X у мужчин Евгений Айвазян — 20-й, Андрей Загайнов — 36-й.