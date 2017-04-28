Команда Bronenosec Sailing Team — 3-я после первого дня RC44 Championship Tour

Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team успешно дебютировала в новом сезоне RC44 Championship Tour, который стартовал 27 апреля в Сотогранде (Испания). По результатам четырёх гонок экипаж под управлением Кирилла Фролова занимает третье место.
В составе экипажа также входят Алексей Кулаков, Егор Терпигорев, Виктор Серёжкин, Павел Карачов, Александр Екимов. В качестве тренера и тактика с командой продолжает работать новозеландец Кэмерон Данн.
На старте соревнований «Броненосец» финишировал в хвосте флота, но уже во второй гонке команда стала четвёртой. Далее последовали два вторых прихода.
«Контролировать сразу трёх соперников – задача не простая, но мы справились, — сказал Кирилл Фролов. — В действительности, нам немного не хватило до победы в этой гонке. С другой стороны, впереди ещё три дня соревнований и предстоит много борьбы. Главный результат дня – мы не уступаем соперникам».
Одноклубники команды из Яхт-клуба Санкт-Петербурга – команда «Ника» Владимира Просихина – возглавляет зачёт. «Катюша» занимает четвёртое место по итогам четырёх гонок.
Парусный спорт. RC44 Sotogrande Cup. Общий зачёт по результатам четырёх гонок
1. Team Nika – 11.
2. Team Aqua – 13.
3. Bronenosec Sailing Team – 16.
4. Katusha – 19.
5. Peninsula Petroleum – 20.
6. Artemis Racing – 20.
7. Team CEEREF – 21.
8. Charisma – 24.