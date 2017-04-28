Команда Bronenosec Sailing Team — 3-я после первого дня RC44 Championship Tour

Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team успешно дебютировала в новом сезоне RC44 Championship Tour, который стартовал 27 апреля в Сотогранде (Испания). По результатам четырёх гонок экипаж под управлением Кирилла Фролова занимает третье место.

В составе экипажа также входят Алексей Кулаков, Егор Терпигорев, Виктор Серёжкин, Павел Карачов, Александр Екимов. В качестве тренера и тактика с командой продолжает работать новозеландец Кэмерон Данн.

На старте соревнований «Броненосец» финишировал в хвосте флота, но уже во второй гонке команда стала четвёртой. Далее последовали два вторых прихода.

«Контролировать сразу трёх соперников – задача не простая, но мы справились, — сказал Кирилл Фролов. — В действительности, нам немного не хватило до победы в этой гонке. С другой стороны, впереди ещё три дня соревнований и предстоит много борьбы. Главный результат дня – мы не уступаем соперникам».

Одноклубники команды из Яхт-клуба Санкт-Петербурга – команда «Ника» Владимира Просихина – возглавляет зачёт. «Катюша» занимает четвёртое место по итогам четырёх гонок.

Парусный спорт. RC44 Sotogrande Cup. Общий зачёт по результатам четырёх гонок

1. Team Nika – 11.

2. Team Aqua – 13.

3. Bronenosec Sailing Team – 16.

4. Katusha – 19.

5. Peninsula Petroleum – 20.

6. Artemis Racing – 20.

7. Team CEEREF – 21.

8. Charisma – 24.