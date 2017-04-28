1 мая в Севастополе состоится церемония открытия регаты «Дружба-2017»

1 мая в яхт-клубе Черноморского флота РФ в Севастополе состоится церемония открытия регаты «Дружба-2017», которая уже третий год подряд открывает парусный сезон крейсерских яхт России.

Особенностью соревнования является участие в регате совместных экипажей из разных уголков России. В этом году в Севастополь съедутся более 160 яхтсменов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Таганрога, Саратова, Новосибирска, Новороссийска, Сочи, Севастополя и Керчи.

Гонки пройдут в классах парусных яхт «Open 800», «Четвертьтонник», SB20 и J70, при этом класс «Open 800» впервые приедет Крым, и соревнование для этого класса будет организовано в статусе первого этапа Кубка России. Общий маршрут регаты превысит 100 морских миль, соревнование предусматривает серию коротких (портовых) гонок на внутреннем рейде Севастополя и 5 прибрежных дневных этапов по маршруту Севастополь — Балаклава — б. Ласпи — Балаклава — б. Казачья — Севастополь. Регата завершится 6 мая.