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Фролов: мы подготовили неплохой плацдарм для атаки на лидеров

30 апреля 2017, воскресенье. 00:54. Другие

В субботу, 29 апреля, в рамках первого этапа RC44 Sotogrande Cup были проведены три гонки, где команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team завоевала первую победу.

Третий день этапа принёс российской команде новые испытания. Первые гонки команда провела в борьбе в середине флота, но третья оказалась более успешной – команда завоевала свою первую победу в новом сезоне и в новом составе. Благодаря этой победе «Броненосец» сохранил прописку в первой тройке зачёта перед заключительным днём соревнований.

Bronenosec Sailing Team завоевала победу на первом этапе RC44 Sotogrande Cup

Bronenosec Sailing Team завоевала победу на первом этапе RC44 Sotogrande Cup

«Учитывая пропущенный день, ответственность за результат возрастает, сейчас для команды главное — сохранить спокойствие и проявить весь свой потенциал в решающий момент, — рассказал рулевой команды Кирилл Фролов, — сегодня мы подготовили неплохой плацдарм для атаки на лидеров».

Перед решающим днем RC44 Sotogrande Cup команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team занимает третью строчку общего зачёта с отставанием от одноклубников «Ника» в один пункт. Лидерство в зачёте сегодня добыла британская Team Aqua – ветеран класса и многократный победитель предыдущих сезонов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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30 апреля 2017, воскресенье
00:54 Фролов: мы подготовили неплохой плацдарм для атаки на лидеров
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