Фролов: мы подготовили неплохой плацдарм для атаки на лидеров

В субботу, 29 апреля, в рамках первого этапа RC44 Sotogrande Cup были проведены три гонки, где команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team завоевала первую победу.

Третий день этапа принёс российской команде новые испытания. Первые гонки команда провела в борьбе в середине флота, но третья оказалась более успешной – команда завоевала свою первую победу в новом сезоне и в новом составе. Благодаря этой победе «Броненосец» сохранил прописку в первой тройке зачёта перед заключительным днём соревнований.

Bronenosec Sailing Team завоевала победу на первом этапе RC44 Sotogrande Cup

«Учитывая пропущенный день, ответственность за результат возрастает, сейчас для команды главное — сохранить спокойствие и проявить весь свой потенциал в решающий момент, — рассказал рулевой команды Кирилл Фролов, — сегодня мы подготовили неплохой плацдарм для атаки на лидеров».

Перед решающим днем RC44 Sotogrande Cup команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team занимает третью строчку общего зачёта с отставанием от одноклубников «Ника» в один пункт. Лидерство в зачёте сегодня добыла британская Team Aqua – ветеран класса и многократный победитель предыдущих сезонов.