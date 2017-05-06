Лесун преодолел квалификацию на этапе КМ по современному пятиборью в Венгрии

В Кечкемете (Венгрия) проходит третий этап Кубка мира по современному пятиборью. Олимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Александр Лесун в квалификации занял седьмое место в группе А, набрав 1099 очков, и выступит в основных соревнованиях. Кирилл Беляков, Данила Главатских и Александр Савкин квалификацию не преодолели.

Лучшими в отборочных соревнованиях стали венгр Норберт Хорват, казахстанец Петр Ильяшенко, чилиец Эстебан Бустос и южнокореец Чжун Вунте, в активе которых по 1127 очков.