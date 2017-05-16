Петухов: кажется, российских лыжников в CAS услышали

Российский лыжник Алексей Петухов предположил, что позиция российских лыжников, временно отстранённых от соревнований, была услышана на заседании Спортивного арбитражного суда, которое состоялось накануне. В декабре Международная федерация лыжного спорта по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства временно отстранила от международных соревнований Петухова, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

15 мая прошло заседание по пяти лыжникам.

«Женька Белов вообще просидел 11 часов, ждал нас, так как слушался с Сашей с 8 утра. Мы с 14:00. Спасибо Елене Валерьевне Вяльбе, которая держала оборону до конца и эти два дня была с нами. Саша уехал сразу после суда. Знаю, будет много вопросов, давайте подождём, друзья, до следующей пятницы, но мне кажется, нас услышали, адвокаты отработали отлично», — написал Петухов в своём «инстаграме».