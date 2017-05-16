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Карякин назвал своё главное достижение в карьере

16 мая 2017, вторник. 19:06. Другие

Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин признался, что своим главным достижением в карьере считает получение титула самого молодого международного гроссмейстера.

«Я считаю своим главным достижением получение звания международного гроссмейстера в возрасте 12 лет и 7 месяцев. Этим действительно можно гордиться», — сказал Карякин в интервью «Газете.Ru».

В конце 2016 года Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону. Сергей - обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012), чемпион мира по блицу (Доха, 2016).

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Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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Сергей Карякин — Шахматы
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16 мая 2017, вторник
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