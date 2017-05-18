Работа Федерации современного пятиборья РФ за год признана удовлетворительной

18 мая в СШОР «Северный» Москомспорта прошло очередное заседание попечительского совета Федерации современного пятиборья России. Работа федерации по итогам 2016 года была признана удовлетворительной.

На олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российский пятиборец Александр Лесун завоевал золотую медаль.

Кроме того, было принято решение включить в состав попечительского совета федерации заместителя министра спорта РФ Сергея Косилова, а также Олега Бударгина и Германа Чистякова. Из состава совета вышли Игорь Шестаков и Александр Ручьёв.