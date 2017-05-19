Гендиректор ВАДА Ниггли подтвердил, что Исинбаева может остаться в совете РУСАДА

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли подтвердил, что Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при новом председателе. Об этом сообщает Daily Mail.

«Смещение председателя важно, но дело не в конкретном человеке, а в необходимости обеспечить гарантии на будущее», — заявил Ниггли.

Ранее член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков прокомментировал требование ВАДА об отставке Исинбаевой.

«Требование заключалось не в том, чтобы ушла Исинбаева, а в том, чтобы председатель и вице-председатель наблюдательного совета были независимы от всех заинтересованных сторон. Как вы помните, Исинбаева была выдвинута Олимпийским комитетом России. Когда мы примем в ближайшие дни новый устав, она не будет иметь права быть председателем и вице-председателем. Но она может остаться членом наблюдательного совета, если ОКР согласится, если нет — они вправе предложить другую кандидатуру», — сказал Хрычиков.