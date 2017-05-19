Солдатова и сёстры Аверины вышли в финал в упражнениях с обручем и мячом

По итогам квалификации россиянки Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины вышли в финал чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Будапеште (Венгрия), в упражнениях с обручем и с мячом. Солдатова выиграла квалификационные соревнования в упражнении с обручем и стала второй в упражнении с мячом, уступив соотечественнице Арине Авериной. Четвёртый результат в упражнении с обручем показала Дина Аверина.

Эти результаты, а также лидерство юниорской сборной России после группового упражнения с булавами позволило россиянкам занять первое место в командном турнире после трёх видов программы из шести.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Квалификация. Обруч

1. Александра Солдатова (Россия) – 18,600.

2. Линой Ашрам (Израиль) – 18,150.

3. Катерина Галкина (Беларусь) – 17,800.

4. Дина Аверина (Россия) – 17,625.

Мяч

1. Арина Аверина (Россия) – 18,950.

2. Александра Солдатова (Россия) – 18,650.

3. Алина Гарнашко (Беларусь) – 18,400.

Команды после трёх видов из шести

1. Россия – 90,825.

2. Беларусь – 86,900.

3. Израиль – 84,700.