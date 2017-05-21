Российские самбисты выиграли медальный зачёт ЧЕ в Минске

Российские спортсмены выиграли медальный зачёт завершившегося в Минске чемпионата Европы по самбо, став лучшими во всех трёх категориях.

В боевом самбо россияне показали стопроцентный результат, завоевал девять золотых медалей из девяти возможных. Соперникам оставалось бороться только за серебро и бронзу. Второе место заняли украинцы (0-4-1), опередив белорусов (0-2-3) по количеству вторых мест.

В женском самбо на счету сборной России четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды, вторыми стали украинки (2-2-5), третьими — белоруски (1-2-4).

В мужском спортивном самбо россияне завоевали восемь медалей (5-1-2). Вторыми стали белорусские самбисты (2-1-4), третье место — у команды Грузии (1-2-4).