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Сборная Шотландии выиграла этап МС по регби-7 в Лондоне, россияне — 14-е

21 мая 2017, воскресенье. 21:55. Другие

Сборная Шотландии по регби-7 одержала победу на заключительном этапе Мировой серии в Лондоне. Шотландцы в финальной игре этапа одолели сборную Англии со счётом 12:7. В матче за бронзовые медали команда Канады обыграла сборную США со счетом 22:19.

Сборная России в матчах плей-офф за 9-16-е места сначала уступила команде Фиджи (5:31), затем уверенно обыграла испанцев (38:5), а в матче за 13-е место уступила команде Самоа (19:24). В итоге россияне стали 14-ми.

Регби-7. Мировая серия. 10-й этап. Лондон, Великобритания

Турнир за 9-16-е место

Россия – Фиджи – 5:31 (0:12)

Испания – Россия – 5:38 (5:19)

Россия – Самоа – 19:24 (12:12).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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