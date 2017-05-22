Пискунов стал вторым в скрэтче на Гран-при Тулы по велоспорту на треке

Представитель Греции Христос Воликакис победил в скрэтче на международных соревнованиях — Гран-при Тулы — по велоспорту на треке. Второе место занял россиянин Максим Пискунов. Третий результат продемонстрировал его соотечественник Алексей Курбатов.

Участие в Гран-при Тулы также примет призёр Олимпийских игр, действующая чемпионка мира россиянка Дарья Шмелёва.

Соревнования в Туле завершатся 23 мая. 26-28 мая в Крылатском состоятся международные соревнованиях по велоспорту на треке — Гран-при Москвы.