Российские бадминтонисты не смогли выйти в 1/4 финала ЧМ среди смешанных команд

Российские бадминтонисты не смогли пробиться в четвертьфинал чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в Австралии. 21 мая россияне на групповом этапе уступили команде Южной Кореи со счётом 1:4. 22 мая российские бадминтонисты с таким же счётом проиграли сборной Китайского Тайбэя и в итоге заняли третье место в группе.

В состав сборной России на этот турнир вошли Владимир Иванов, Иван Созонов, Евгения Косецкая, Екатерина Болотова, Алина Давлетова, Евгения Дымова, Евгений Дремин, Сергей Сирант.