Шибаев вышел в 1/16 финала ЧМ по настольному теннису

Россиянин Александр Шибаев обыграл немца Рикардо Вальтера в матче 1/32 финала чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в Дюссельдорфе (Германия).

Встреча второго раунда личных соревнований завершилась со счётом 4:2 (7:11, 11:5, 3:11, 11:5, 12:10, 11:7) в пользу россиянина. Следующий матч Шибаев проведёт 2 июня. Соперником россиянина за выход в 1/8 финала станет китаец Фань Чжэньдун.

Ранее в паре с Кириллом Скачковым Шибаев вышел в 1/4 финала турнира в парном разряде.

Чемпионат мира по настольному теннису завершится 5 июня.