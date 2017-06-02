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Шубенков: Болт — понторез. Он может парализовать весь допинг-контроль

2 июня 2017, пятница. 16:54. Другие

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал, какое впечатление на него произвёл многократный олимпийский чемпион, ямайский спринтер Усэйн Болт.

«Сейчас это персона, переросшая мировую лёгкую атлетику. Встретить его на каких-то стартах… Например, в 2015 году его не было вообще нигде, он приехал только на чемпионат мира, спокойно выиграл свои три дисциплины и уехал обратно куда-то на Ямайку. Он, конечно, понторез, на самом деле. Болт — это Болт. Я с ним встречался на тренировке, подходил фотографироваться, а он такой: «Сейчас, подождите, ребята». Был ли я тогда чемпионом мира? Нет, ещё не был. Есть ли возможность встретиться с ним на допинг-контроле? Если он придёт на допинг-контроль, он парализует весь допинг-контроль», — сказал Шубенков в эфире телевидения Олимпийского комитета России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Шубенков Усэйн Болт
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