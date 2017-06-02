«Спартак» уступил «Артур Мьюзик» в четвертьфинал КЕЧ по пляжному футболу

Московский «Спартак» в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия), уступил украинскому «Артур Мьюзик» со счётом 1:3.

Уже на первой минуте Алексей Павленко открыл счёт, но развить преимущество красно-белые не смогли. Во втором периоде Иван Глутский дальним ударом восстановил равенство на табло, а Олег Зборовский с опасного штрафного вывел украинцев вперёд. В заключительной трети москвичи также отличиться не смогли, а Зборовский оформил дубль, установив окончательный счёт.

За выход в решающий матч финалист прошлогоднего розыгрыша КЕЧ поспорит с саратовской «Дельтой».

Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия

1/4 финала

«Спартак» (Москва, Россия) — «Артур Мьюзик» (Украина) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).