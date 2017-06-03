Саблист Куратоли выиграл этап Гран-при в Москве, Якименко — 7-й

Победой итальянца Луки Куратоли завершился в Москве этап Гран-при по фехтованию на саблях среди мужчин. В финале Куратоли победил южнокорейца Гу Бон Гила со счётом 15:13. Бронзовыми призёрами стали венгр Арон Шилади и южнокореец Ким Чжун Хван. Лучший из россиян призёр Олимпийских игр Алексей Якименко занял седьмое место, в четвертьфинале уступив Гу Бон Гилу со счётом 10:15.

В 1/8 финала Анатолий Костенко уступил Ким Чжун Хвану – 11:15, в 1/16 финала проиграли Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко.