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Болт в конце июня выступит на соревнованиях в Остраве

6 июня 2017, вторник. 17:17. Другие

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике в спринте Усэйн Болт из Ямайки впервые в этом сезоне выступит в Европе на турнире «Золотая шиповка», который пройдёт в Остраве (Чехия) 28 июня, сообщает AFP. 30-летний спортсмен собирается пробежать дистанцию 100 метров. Ямайский спринтер примет участие в данных соревнованиях в девятый раз.

Отметим, что это выступление пройдёт в рамках подготовки к чемпионату мира в Лондоне, который, как ранее заявлял Усэйн Болт, станет последним турниром в его карьере.

Источник: AFP Сообщить об ошибке
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Усэйн Болт
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