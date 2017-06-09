Согласно решению исполкома МОК на Олимпийских играх – 2020 в Токио фехтовальщики разыграют 12 комплектов наград: 6 в личных и 6 в командных турнирах. Ранее на каждой Олимпиаде из программы соревнований по очереди исключались два командных турнира, а в личных турнирах могли участвовать только два представителя от страны. Решение МОК прокомментировал президент FIЕ Алишер Усманов.



«Сбылась моя самая большая мечта. Я с самого начала обозначил эту цель как главный приоритет своей деятельности на посту президента FIE. Решение МОК является важнейшим признанием и подтверждением правильности нашей многолетней работы по улучшению фехтования, по превращению его в еще более привлекательный и популярный вид спорта. Отныне все наши фехтовальщики будут иметь равные возможности для участия в Олимпийских играх. Спортсмены, национальные федерации и весь мир фехтования чрезвычайно благодарны Исполнительному комитету МОК и Комиссии Олимпийской программы за это решение», — приводит слова Усманова пресс-служба Федерации фехтования России.