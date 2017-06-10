Россиянин Матлаков стал чемпионом Европы по шахматам, Федосеев взял бронзу

В Минске завершился чемпионат Европы по шахматам среди мужчин. По 8,5 очка из 11 набрали сразу трое участников – россияне Максим Матлаков и Владимир Федосеев, а также грузин Баадур Джобава. По дополнительным показателям чемпионом Европы стал Матлаков, серебряным призёром — Джобава, бронзовым – Федосеев.

Матлаков и Джобава, лидировавшие вдвоём после 10-го тура, в заключительном, 11-м туре сыграли вничью, а Федосеев взял верх над соотечественником — чемпионом Европы 2012 года Дмитрием Яковенко.

В турнире приняли участие около 400 шахматистов из 38 стран мира, в том числе 104 россиянина. Участники провели 11 туров по швейцарской системе. Помимо Матлакова и Федосеева, заветные путёвки на следующий Кубок мира также получили россияне Александр Мотылев, Борис Грачев, Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Евгений Томашевский, вошедшие в число 22 лучших шахматистов континентального первенства.