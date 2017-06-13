Ефимова выиграла заплыв на 50 м брассом на 2-м этапе «Маре Нострум» в Барселоне

Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 50 м брассом на втором этапе «Маре Нострум» в Барселоне. У мужчин на дистанции 50 м баттерфляем выиграл украинец Андрей Говоров.



Плавание. «Маре Нострум». Второй этап. Барселона, Испания

Женщины. Брасс. 50 м



1. Юлия Ефимова (Россия, Efimova Team) – 30,32.

2. Дженни Йоханссон (Швеция) – 30,41.

3. Дженна Лаукканен (Финляндия) – 31,43…

15. Вера Калашникова (Россия, Efimova Team) – 32,97…

25. Вероника Кучеренко (Россия, Efimova Team) – 34,82.



Мужчины. Баттерфляй. 50 м



1. Андрей Говоров (Украина) – 23,17.

2. Рику Пойтякиви (Финляндия) – 23,76.

3. Евгений Цуркин (Беларусь) – 23,81…

8. Даниил Пахомов (Россия) – 24,48.

9. Роман Шевляков (Россия) – 24,13.