Ефимова выиграла заплыв на 50 м брассом на 2-м этапе «Маре Нострум» в Барселоне

Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 50 м брассом на втором этапе «Маре Нострум» в Барселоне. У мужчин на дистанции 50 м баттерфляем выиграл украинец Андрей Говоров.
Плавание. «Маре Нострум». Второй этап. Барселона, Испания
Женщины. Брасс. 50 м
1. Юлия Ефимова (Россия, Efimova Team) – 30,32.
2. Дженни Йоханссон (Швеция) – 30,41.
3. Дженна Лаукканен (Финляндия) – 31,43…
15. Вера Калашникова (Россия, Efimova Team) – 32,97…
25. Вероника Кучеренко (Россия, Efimova Team) – 34,82.
Мужчины. Баттерфляй. 50 м
1. Андрей Говоров (Украина) – 23,17.
2. Рику Пойтякиви (Финляндия) – 23,76.
3. Евгений Цуркин (Беларусь) – 23,81…
8. Даниил Пахомов (Россия) – 24,48.
9. Роман Шевляков (Россия) – 24,13.