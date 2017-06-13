Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 200 м брассом

Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 200 м брассом на втором этапе «Маре Нострум» в Барселоне, показав при этом лучшее время сезона в мире — 2.19,83. На дистанции 50 м вольным стилем первенствовала шведка Сара Сьострем, а у мужчин венгр Ласло Чех победил на дистанции 200 м баттерфляем.



Плавание. «Маре Нострум». Второй этап. Барселона, Испания

Женщины. Брасс. 200 м



1. Юлия Ефимова (Россия, Efimova Team) — 2.19,83.

2. Тэйлор Маккеон (Австралия) — 2.22,29.

3. Джессика Вал Монтеро (Испания) — 2.23,34…

10. Вера Калашникова (Россия, Efimova Team) — 2.30,67.



Вольный стиль. 50 м



1. Сара Сьострем (Швеция) — 23,96.

2. Раноми Кромовидьо (Нидерланды) — 24,29.

3. Бронте Кемпбелл (Австралия) — 24,66…

9. Розалия Насретдинова (Россия) — 25,39…

12. Дарья Устинова (Россия) — 25,51…

24. Виктория Андреева (Россия) — 26,27.



Мужчины. Баттерфляй. 200 м



1. Ласло Чех (Венгрия) — 1.56,69.

2. Даниил Пахомов (Россия) — 1.58,16.

3. Джакомо Карини (Италия) — 1.58,58…

6. Роман Шевляков (Россия) — 2.00,22.