Бадминтонисты Иванов и Созонов вышли в четвертьфинал этапа Суперсерии

В Джакарте (Индонезия) проходит этап мировой Суперсерии по бадминтону. Российская пара Владимир Иванов и Иван Созонов вышла в четвертьфинал соревнований. 15 июня в матче 1/8 финала российские бадминтонисты обыграли представителей Китайского Тайбэя Чин Яао Лу и По Хань Яна со счётом 2:0 (21:18, 21:16). Соперники россиян по четвертьфиналу станут известны позже.
Бадминтон. Этап Суперсерии. Джакарта (Индонезия). Мужчины
Парный разряд. 1/8 финала
Владимир Иванов / Иван Созонов (Россия) — Чин Яао Лу / По Хань Ян (Китайский Тайбэй) — 2:0 (21:18, 21:16).