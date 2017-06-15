Немец Хартунг победил на ЧЕ по фехтованию в соревнованиях саблистов

Немец Макс Хартунг стал победителем чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси в индивидуальных соревнованиях саблистов. В финале он оказался сильнее венгра Арона Силадьи со счётом 15:7. Бронзу завоевали итальянец Лука Куратоли и грузин Сандро Базадзе.
Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси, Грузия
Мужчины. Сабля. Индивидуальный турнир
1. Макс Хартунг (Германия).
2. Арон Силадьи (Венгрия).
3. Лука Куратоли (Италия).
3. Сандро Базадзе (Грузия)...
9-16. Алексей Якименко (Россия).
17-32. Дмитрий Даниленко (Россия).
17-32. Камиль Ибрагимов (Россия).