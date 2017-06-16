Бадминтонисты Иванов и Созонов уступили в четвертьфинале этапа Суперсерии

В Джакарте (Индонезия) продолжается этап мировой Суперсерии по бадминтону. Российская пара Владимир Иванов и Иван Созонов не смогла пробиться в полуфинал соревнований. 16 июня в четвертьфинальном матче российские бадминтонисты проиграли датской паре Маттиас Бё / Карстен Могенсен со счётом 0:2 (21:23, 11:21). Встреча продолжалась 42 минуты.
Бадминтон. Этап Суперсерии. Джакарта (Индонезия). Мужчины
Парный разряд. Четвертьфинал
Владимир Иванов / Иван Созонов (Россия) — Маттиас Бё / Карстен Могенсен (Дания) — 0:2 (21:23, 11:21).