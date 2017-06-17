Захаров и Кузнецов взяли золото ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

Российские спортсмены Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Основными соперниками россиян были хозяева Илья Кваша и Олег Колодий, которые и лидировали перед заключительным прыжком. Но в итоге Захаров и Кузнецов опередили украинскую пару на 0,75 балла по сумме шести прыжков.

Для Захарова это золото стало вторым на ЧЕ-2017, накануне он первенствовал в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев

Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

1. Илья Захаров/Евгений Кузнецов (Россия) — 427,71.

2. Илья Кваша/Олег Колодий (Украина) — 426,96.

3. Фредерик Вудварт/Джеймс Хитли (Великобритания) — 395,61.