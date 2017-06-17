Торгованов: к сожалению, мы не едем на чемпионат Европы, но жизнь продолжается

Главный тренер сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов прокомментировал ничью с командой Черногории (27:27) в матче 6-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы – 2018, в результате которой российские гандболисты впервые в истории не сыграют в финальной части континентального первенства.

«Невыход на чемпионат Европы — не совсем хороший результат, мягко говоря. В игре с Черногорией получились два разных тайма, в первом мы пропустили всего 11 мячей, во втором — 16. В нашем составе немало молодых игроков, мы совершали глупые ошибки. Черногорцы оказались похитрее нас, мы же делаем ошибки, которые становятся решающими. К сожалению, мы не едем на чемпионат Европы, но жизнь продолжается. Единственное, некоторые вещи, которые мы просили ребят не делать, всё равно совершались, это не совсем правильно. Однако отрицательный опыт — тоже опыт, хотя могу сказать, что некоторые молодые игроки меня порадовали», — приводит слова Торгованова пресс-служба ФГР.