Меньков: ну сколько можно ждать ответа IAAF? Дайте тогда хотя бы отказ

Российский прыгун в длину Александр Меньков рассказал, что уже устал ждать ответа Международной ассоциации легкоатлетических федераций по поводу заявки о допуске до международных соревнований в статусе нейтрального спортсмена.

«Ну сколько можно? Дайте тогда хотя бы отказ – и я буду спокойно готовиться к чемпионату России. А так всё ещё живёт надежда попасть на какие-то международные старты. Хочется выступать с сильнейшими. Да и зарабатывать нужно, ведь соревнования – это наш хлеб.

Радоваться нечему. Хочется уже показать достойные прыжки. Пока сделать это не получается. Однако самое главное, что сейчас наконец у меня ничего не болит. Просто пока не везёт на соревнованиях, но, надеюсь, это временно. Следующий старт у меня запланирован на начало июля – мемориал братьев Знаменских. Постараюсь реализоваться там", — цитирует Менькова «Спорт-экспресс».

Также Александр оценил успехи представителя ЮАР Луво Меньонги, который в нынешнем сезоне несколько раз прыгал за 8,60 м: «Он на год младше. Но чего-то конкретного сказать про него не могу – в какой-то момент он куда-то пропал. Отбывал полтора года дисквалификации за метамфетамин? Ну вот видите как – он сейчас прыгает, а я сижу дома.

Это дебильная ситуация, и мне даже описать её сложно. Люди, которые получали дисквалификации за сильные вещества, спокойно выступают. Некоторые отбыли даже по два отстранения – и ничего. Ну не укладывается у меня в голове, почему с нами так могут обращаться".