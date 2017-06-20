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Команда Логинова завоевала серебро на чемпионате мира в классе «Дракон»

20 июня 2017, вторник. 09:12. Другие

В Кашкайше (Португалия) завершился чемпионат мира по парусному спорту в классе «Дракон». Участие в соревнованиях приняли 70 команд. «Аннапурна» Анатолия Логинова (Вадим Стаценко, Александр Шалагин) завоевала серебро. Ещё одна российская команда — Rocknrolla Дмитрия Самохина (Алексей Бушуев, Андрей Кирилюк) — стала пятой, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.

Победу одержала турецкая Provezza Dragon Энди Бедсворта (Али Тездикер, Саймон Фрай). Тройку призёров замкнула британская Alfie Лоури Смита (Хуго Роча, Жоау Матос Роса, Гонсало Рибейро).

Источник: Всероссийская федерация парусного спорта Сообщить об ошибке
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