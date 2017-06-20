Синхронистка Топилина: я решила взять перерыв в спортивной карьере

Олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в групповых соревнованиях российская синхронистка Гелена Топилина приняла решение сделать перерыв в своей спортивной карьере. Спортсменка также является трёхкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

«Я решила взять перерыв в спортивной карьере, сейчас учусь в двух вузах на двух магистратурах и работаю в Центральном совете „Динамо“, — приводит слова Топилиной „Р-Спорт“.

Ранее о завершении своей карьеры объявила олимпийская чемпионка Елена Прокофьева.