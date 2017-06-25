Нападающий сборной Сербии по мини-футболу Коцич продолжит выступать за «Тюмень»

Нападающий сборной Сербии по мини-футболу Младен Коцич продлил соглашение с «Тюменью» ещё на один сезон, сообщает «Тюменская арена».



Коцич присоединился к «Тюмени» 11 августа 2016 года и за минувший сезон принял участие в 34 матчах чемпионата и 6 встречах Кубка России по мини-футболу. В Суперлиге Коцич отметился 8 забитыми мячами, а также получил 7 жёлтых карточек. В Кубке он забил 1 гол и получил 1 предупреждение. В составе сборной Сербии Младенн выступает с 2012 года и сыграл в 38 матчах, забив 21 гол.