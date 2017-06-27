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Рублевский: в женских шахматах мы можем ставить перед собой любые цели

27 июня 2017, вторник. 00:24. Другие

Старший тренер сборной России по шахматам Сергей Рублевский прокомментировал историческую победу своих подопечных на командном чемпионате мира среди женщин.

«Традиционно наш основной соперник — Китай. Китай и Россия доминируют в женских шахматах уже давно. Ключевой матч у нас был в первом туре. Нам повезло, что мы с ними встретились уже на старте: видимо, они не могли с часовыми поясами разобраться, поэтому мы выиграли матч достаточно убедительно, что и повлияло на конечный результат. Было ясно, что команда, которая выиграет первый матч, имеет отличные шансы на победу в целом.

Дальше мы выиграли ключевые матчи с Грузией и Украиной. Может быть, нам повезло с командой Грузии, потому что мы могли там сыграть вничью. Но мы слегка недобрали в матчах с США и Азербайджаном. По отдельности я бы не хотел никого выделять, у нас всё подчинено общекомандной цели, все справились. Даже сегодня была полная отдача. Молодцы девочки, поддержали друг друга.

Надо отметить, что, как ни странно, сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира. Удивительный момент: Олимпиаду и Европу мы выигрывали несколько раз, а чемпионаты мира нет. Хотелось бы и Европу в этом году выиграть, но мир важнее для нас. Также нам удалось наконец-то выиграть товарищеский матч с Китаем в прошлом году, что немаловажно: он посильнее чемпионата Европы. Но будем стараться всё выигрывать, раз позволяет состав, который сейчас у нас очень сильный — мы можем ставить перед собой любые цели!» — приводит слова Рублевского пресс-служба ФИДЕ.

Женская сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по шахматам
Источник: FIDE.com Сообщить об ошибке
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