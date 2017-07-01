Пловчиха Ефимова выиграла 100 м брассом на Открытом чемпионате Франции

В первый день Открытого чемпионата Франции по плаванию в Шартре трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова победила на 100 м брассом с рекордом турнира – 1.05,29, а на 200 м комплексом заняла четвёртое место с личным рекордом – 2.11,65. Андрей Николаев стал серебряным призёром на 50 м брассом.

Плавание. Открытый чемпионат Франции. Шартр

Женщины. Брасс. 100 м

1. Юлия Ефимова (Россия) – 1.05,29.

2. Джессика Хансен (Австралия) – 1.07,09.

3. Джессика Валл (Испания) – 1.07,48…

10. Вера Калашникова (Россия) – 1.10,72.

Комплекс. 200 м

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.09,83.

2. Юи Охаши (Япония) – 2.11,21.

3. Сидни Пикрем (Канада) – 2.11,62.

4. Юлия Ефимова (Россия) – 2.11,65.

Мужчины. Брасс, 50 м

1. Джоао Гомес (Бразилия) – 27,40.

2. Андрей Николаев (Россия) – 27,44.

3. Чаба Силаджи (Сербия) – 27,71…

10. Данила Доленко (Россия) – 28,46.

Брасс, 200 м

1. Марко Кох (Германия) – 2.10,36.

2. Леннард Бремер (Австралия) – 2.14,16.

3. Мэттью Уилсон (Австралия) – 2.14,41…

10. Данила Доленко (Россия) – 2.22,89.