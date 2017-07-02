Ефимова выиграла абсолютный зачёт открытого чемпионата Франции по плаванию

Россиянка Юлия Ефимова одержала победу в абсолютном зачёте открытого чемпионата Франции по плаванию, набрав 957 очков. Второй стала австралийка Холли Барратт, а замкнула тройку лидеров венгерка Катинка Хошу. У мужчин первым стал немец Марко Кох, второе место досталось японцу Косуке Хагино, третье — французу Камилу Лякуру.



Плавание. Открытый чемпионат Франции. Шартр

Абсолютный зачёт. Женщины



1. Юлия Ефимова (Россия, Efimova Team) – 957 очков.

2. Холли Барратт (Австралия) – 921.

3. Катинка Хошу (Венгрия) – 920.

4. Тейлор Маккеун (Австралия) – 901.

5. Юи Охаши (Япония) – 899.

6. Ариана Маккеон (Австралия) – 896.



Мужчины



1. Марко Кох (Германия) – 924.

2. Косуке Хагино (Япония) – 916.

3. Камил Лякур (Франция) – 908.

4. Риосуке Ирие (Япония), Мехди Метелла (Франция) – по 907.

6. Жоао Гомес-младший (Бразилия) – 896.

7. Андрей Говоров (Украина), Андрей Николаев (Россия, Efimova Team) – по 892.