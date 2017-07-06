Илюмжинов: Каспаров нарушает решение комиссии по этике FIDE

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов прокомментировал информацию, что 13-й чемпион мира Гарри Каспаров принял решение возобновить карьеру после 12-летнего перерыва. 54-летний гроссмейстер, который удерживал звание чемпиона мира с 1985 по 1993 год, получил специальное приглашение от организаторов этапа Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе (США).

«То, что Каспаров вернулся в шахматы, хорошо. Он многого достиг в шахматах и стал чемпионом мира. С другой стороны, он отстранён FIDE до октября этого года. Ведь два года назад комиссия по этике FIDE отстранила его от шахмат и шахматной деятельности за случай коррупции, за дачу взятки президенту Шахматной федерации Сингапура Игнатиусу Леонгу на выборах президента FIDE. Поэтому он нарушает решение комиссии по этике FIDE.

Комиссия по этике — это независимый орган, который подчиняется только Генеральной ассамблее FIDE. И она будет принимать решение. Это частный турнир, и Каспаров, видимо, посоветовался с юристами. Хотя рейтинги участников этого турнира будут обсчитываться FIDE. Своё решение должна вынести комиссия по этике — что это частный турнир, будет или не будет засчитываться рейтинг. Это юридический вопрос. Если он такое заявление сделал, то я, как президент FIDE, это решение поддерживаю. А с другой стороны, это вопрос комиссии по этике. Рейтинг Каспарова не обнуляется, как был у него за 2800 единиц (2812 баллов в классических шахматах), так и остаётся», — цитирует Илюмжинова «Р-Спорт».