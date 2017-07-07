ПКР направил в МПК список из 947 спортсменов для допуска к международным стартам

Паралимпийский комитет России (ПКР) продолжает активную работу по восстановлению своего членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). В частности, многое сделано для выполнения требований и условий, которые изложены в Дорожной карте, сообщает пресс-служба ПКР. В МПК и Рабочую группу МПК направлен отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты за июнь 2017 года.

В частности, в отчёте содержится список из 947 человек, которых ПКР предлагает рассмотреть для участия в международных соревнованиях. Сообщается, что 243 спортсмена уже подписали антидопинговые декларации. В регистрируемые пулы тестирования РУСАДА, МПК и международных спортивных федераций входит 210 российских паралимпийцев.