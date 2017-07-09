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В тренера регбийной «Кубани» попала молния во время матча чемпионата России

9 июля 2017, воскресенье. 12:25. Другие

В главного тренера краснодарской «Кубани» Александра Алексеенко во время матча с новокузнецким «Металлургом» в чемпионате России ударила молния.

«Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну. Если серьёзно, то, конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот, когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю.

В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом. Но, похоже, что здоровье крепкое, раз ничего не случилось, только на макушке чёрный след остался. Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти", — приводит слова Алексеенко официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт РК "Кубань" Сообщить об ошибке
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9 июля 2017, воскресенье
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