Фёдоров: пока не думаю о том, каково мне будет идти под нейтральным флагом

Российский прыгун Алексей Фёдоров прокомментировал разрешение IAAF на выступление 16 российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Были различные критерии отбора. Сроки нахождения в поле тестирования, определённое количество допинг-проб – всё это учитывалось в первую очередь. Мои задачи заключались лишь в том, чтобы я вёл честную игру, не употреблял допинг, не нарушал какие-либо антидопинговые правила. А вообще, если не всё, то многое зависело в данном случае не от меня.

Я недавно получил эту новость. Сейчас полностью сконцентрирован на своих профессиональных задачах. Пока не думаю о том, каково мне будет идти под нейтральным флагом. Это уже скорее второй, третий или десятый вопрос. Мне необходимо выполнить норматив на чемпионат мира. Помимо этого Универсиада ещё будет. И на данный момент я думаю о предстоящих соревнованиях в Ерино, нежели о том, под каким я пойду флагом», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.