МОК заканчивает перепроверку допинг-проб с ОИ-2010. Пробы из Сочи проверят позже

Перепроверка более чем тысячи допинг-проб, взятых во время зимней Олимпиады 2010 года в Ванкувере, должна завершиться в августе. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на главу медицинского департамента МОК Ричарда Баджетта.



Баджетт сообщил также, что перепроверка проб с Пекина-2008 и Лондона-2012 уже завершилась, а перепроверка образцов, взятых в Сочи-2014, ещё продолжается.



«Допинг-тесты в Пхёнчхане будет осуществлять ITA (независимая организация допинг-тестирования. — Прим. «Чемпионата»). Они точно будут заниматься пробами уже на этих Играх, даже если всё не будет оформлено до конца. ITA будет нести ответственность за взятие и анализ всех допинг-проб», — сказал Баджетт на пресс-конференции.

Независимая организация допинг-тестирования начнёт работу перед ОИ-2018