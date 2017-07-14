Gazprom Team Russia стартовала в чемпионате мира катамаранов М32 в Швеции

В Марстранде (Швеция) стартовали гонки первого в истории чемпионата мира класса катамаранов М32. В соревновании принимают участие 15 экипажей из девяти стран. Россию представляет команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Gazprom Team Russia.

В отличие от серии World Match Racing Tour, в чемпионате мира М32 Gazprom Team Russia выступает впятером.

По результатам первого дня гонок российская команда занимает 11-ю строчку общего зачёта. Соревнования завершатся 16 июля.

Состав Gazprom Team Russia на чемпионате мира в классе М32: Виктор Серёжкин (рулевой), Игорь Лисовенко (тактик), Егор Терпигорев (шкотовый), Павел Карачев (шкотовый), Алексей Кулаков (баковый).