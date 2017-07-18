«Русские богатыри» выиграли золото ЧЕ по парусному спорту в классе Melges 20

В Хорватии прошёл чемпионат Европы по парусному спорту в классе Melges 20, в котором приняли участие 35 экипажей из России, Италии, Хорватии, Японии, Германии, Монако, Дании, Польши, Австралии и ЮАР. За четыре гоночных дня было проведено восемь гонок.

В итоге победу одержала российская команда Игоря Рытова (Константин Беспутин, Антон Сергеев) — «Русские богатыри», сообщает официальный сайт ВФПС. Второе место заняла ещё одна команда из России– Victor Александра Новосёлова. Третьими стали итальянцы Openjobmetis/Stig Алессандро Ромбелли.

Nika Владимира Просихина стала шестой, Kotyara Олега Евдокименко — восьмой, «ПИРогово» Александра Ежкова — девятой.