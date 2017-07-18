Минибаев: китайцы прыгали максимально сильно, давно не видел у них таких прыжков

Российский прыгун в воду Виктор Минибаев сообщил, что он намерен выступать вместе с Александром Бондарем в синхронных прыжках с вышки до Олимпийских игр 2020 года в Токио, а также прокомментировал их выступление на чемпионате мира в Будапеште. Россияне завоевали серебро. Золото выиграли китайцы Ян Хао и Чэнь Айсэнь.

«Всё зависит от решения тренеров, но мы планируем выступать вместе до Олимпийских игр.

Борьба с китайцами за золото? Всё реально, надо просто работать. Китайцы сегодня отпрыгали максимально сильно, я давно не видел у них таких прыжков. Но бороться с ними можно, надо просто больше тренироваться", — цитирует Минибаева ТАСС.