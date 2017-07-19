Команда ПЭК:SPORT выиграла 5-й этап Премьер-дивизиона Национальной парусной лиги

В Санкт-Петербурге прошёл четвёртый этап Премьер-дивизиона Национальной парусной лиги, в котором приняли участие 10 команд. Всего было проведено 22 гонки.
Победу на втором этапе подряд одержала команда ПЭК:SPORT Леонида Клепикова (61 очко). Второе место заняла QPRO Sailing Team Анны Бурыкиной (62,66), третье — Caramba Петра Носова (66,5).
Следующий этап Премьер-дивизиона Национальной парусной лиги пройдёт в сентябре в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.